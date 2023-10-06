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Вертолёт ЧФ уничтожил следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВСУ

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Вертолёт морской авиации Черноморского флота уничтожил следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВСУ.
Вертолёт ЧФ уничтожил следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

«6 октября около 10:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажного катера по объектам на территории России», — говорится в заявлении

Уточняется, что во время патрулирования вертолётом морской авиации Черноморского флота Ка-29 в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВСУ.

Ранее сообщалось, что экипажи российской авиации уничтожили безэкипажный катер украинских войск в северо-западной части Чёрного моря.

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