Вертолёт ЧФ уничтожил следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВСУ

Вертолёт морской авиации Черноморского флота уничтожил следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВСУ.

Об этом сообщает Минобороны России.

«6 октября около 10:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажного катера по объектам на территории России», — говорится в заявлении

Уточняется, что во время патрулирования вертолётом морской авиации Черноморского флота Ка-29 в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВСУ.

Ранее сообщалось, что экипажи российской авиации уничтожили безэкипажный катер украинских войск в северо-западной части Чёрного моря.