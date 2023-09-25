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Экс-морпех США Берлетик: Россия сможет эффективно глушить ATACMS при помощи РЭБ

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Бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик заявил, что российская армия сможет эффективно глушить оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Экс-морпех США Берлетик: Россия сможет эффективно глушить ATACMS при помощи РЭБ
  • РИА Новости

Об этом Берлетик сказал на своём YouTube-канале The New Atlas.

«Они (ракеты ATACMS. — RT) могут промахнуться из-за того, что Россия их заглушит через РЭБ», — подчеркнул он.

Он напомнил, что ранее Россия также успешно глушила РСЗО HIMARS. 

Как ранее сообщал телеканал NBC со ссылкой на американских официальных лиц, президент США Джо Байден уведомил Владимира Зеленского, что Вашингтон поставит Киеву небольшую партию ракет ATACMS.

По данным издания Politico, передача Киеву ATACMS не окажет серьёзного влияния на боевые действия.

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