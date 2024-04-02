Поступательное развитие: «Калашников» представит применяемый на СВО беспилотник СКАТ 350 М

Концерн «Калашников» представит на выставке «Экспотехностраж» беспилотник СКАТ 350 М. Этот БПЛА используется подразделениями Росгвардии в рамках спецоперации. В марте 2024 года СКАТ 350 М был применён для обнаружения и уничтожения чешской РСЗО RM-70 Vampire, которая готовилась к обстрелу Белгорода. Эксперты отмечают, что СКАТ 350 М — результат глубокой модернизации хорошо зарекомендовавшего себя БПЛА Supercam 350, который будет совершенствоваться.

Концерн «Калашников» представит применяемый в зоне специальной военной операции беспилотник СКАТ 350 М на выставке «Экспотехностраж». Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Концерн «Калашников» впервые представит комплекс с беспилотным летательным аппаратом СКАТ 350 М на выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «Экспотехностраж. День передовых технологий» в Санкт-Петербурге с 3 по 5 апреля. СКАТ 350 М эффективно используется подразделениями Росгвардии в зоне СВО», — заявили в компании.

Существенная модернизация

Впервые комплекс СКАТ 350 М концерн «Калашников» представил на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defence Show — 2024 в Эр-Рияде в начале февраля.

Этот беспилотник предназначен для воздушного наблюдения, поиска объектов в оптическом и ИК-диапазонах и стал результатом глубокой модернизации хорошо зарекомендовавшего себя БЛА Supercam 350, отмечают в концерне.

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«С учётом практического опыта эксплуатации аппарата специалисты «Калашникова» существенно улучшили аэродинамические свойства изделия и провели модернизацию комплекса средств наземного управления», — сообщили в «Калашникове».

СКАТ 350 М получил новые конструкции крыла и управляющих элементов c повышенной механической прочностью и надёжностью. Многие функции комплекса были автоматизированы, также был внедрён автоматический режим работы ПВД, установлен новый контроллер аккумуляторной батареи с улучшенными характеристиками.

Беспилотник получил и усовершенствованное оборудование. Было улучшено функционирование дневной и тепловизионной камер. Захват и сопровождение целей в СКАТ 350 М обеспечивает современный модуль с обновлёнными алгоритмами.

Размах крыла СКАТ 350 М — 3,2 м. Он запускается с помощью эластичной или пневматической катапульты и может находиться в воздухе до 240 мин. Беспилотник развивает скорость до 120 км/ч, рабочая высота полёта составляет от 300 м до 2 км. Радиус действия радиолинии и дальность действия видеоканала — 70—100 км.

В «Калашникове» напомнили, что в марте 2024 года спецназ Росгвардии с помощью СКАТ 350 М обнаружил в Харьковской области чешскую ракетную систему залпового огня RM-70 Vampire, которая готовилась к обстрелу Белгорода.

После обнаружения беспилотником координаты РСЗО ВСУ были переданы российским военным, которые поразили установку ракетным ударом. В результате она получила критические повреждения и была выведена из строя, а расчёт — частично уничтожен.

«Положительный опыт»

Опрошенные RT эксперты отметили, что СКАТ 350 М — следующий этап развития уже известного беспилотника Supercam 350.

«СКАТ, как и Supercam, представляет собой классический беспилотник типа «летающее крыло» с электрической силовой установкой, большим размахом крыла и, соответственно, высокими аэродинамическими показателями. Всё это обеспечивает ему очень хорошие ТТК, практически рекордные в своём классе дальность и время полёта. В целом эта линейка давно выпускается и для гражданских целей, поэтому уже отработана, цена оптимизирована при массовом выпуске. Это проверенный качественный продукт в своём классе», — рассказал в комментарии RT генеральный директор АО «Аэрокон» авиационный эксперт Эдуард Багдасарян.

Supercam 350

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Беспилотники Supercam хорошо зарекомендовали себя в рамках спецоперации, отметил собеседник RT.

«У российских военных есть положительный опыт их использования. Это проверенное изделие, которое дорабатывалось долгое время, совершенствовалось и поступило на вооружение уже в лучшем виде», — подчеркнул Эдуард Багдасарян.

Как напомнил в комментарии RT руководитель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев, комплекс Supercam 350 существует много лет.

«Он использовался для различных коммерческих и гражданских задач. Это не сырая модель, а значит, все «детские» болезни преодолены — машина выпускается серийно и хорошо себя зарекомендовала. Те знания, которые накопила команда при разработке Superсam 350, и возможности концерна «Калашников» объединились, и получился серьёзный технологический симбиоз, который позволил создать СКАТ 350 М. Этот беспилотник будет и дальше адаптироваться и совершенствоваться. Технологии, применяемые сейчас в зоне специальной военной операции, должны постоянно развиваться», — рассказал эксперт.

В перспективе следующая модификация СКАТ 350 М изменит способ запуска и посадки, считает Максим Кондратьев.

«Следующая перспективная модификация будет касаться ухода от старта с леера и посадки на парашюте, что не очень удобно. Перспективным направлением в этой сфере будет переход к вертикальному взлёту и посадке и комплектации по схеме VTOL. Будет расширяться модельный ряд с разными полезными нагрузками, различными видами камер. Технологии будут постоянно расширяться и модернизироваться, будет повышаться их эффективность. Также увеличится дальность действия и длительность автономного полёта. Кроме того, перспективным направлением для модернизации является повышение уровня защиты от средств РЭБ противника», — подчеркнул собеседник RT.

В разговоре с RT главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов обратил внимание на то, что СКАТ 350 М уже успешно решает боевые задачи в зоне спецоперации.

«Решение беспилотниками таких задач, как обнаружение и уничтожение РСЗО, вносит вклад в нашу общую победу. В этом плане могут пригодиться самые разные модели беспилотных летательных аппаратов. Российские промышленники, государственные и частные, в рамках СВО создали и представили военным несколько десятков, если не сотен систем БЛА, многие из которых получили возможность апробации в реальных боевых условиях, проявив лучшие качества непосредственно на поле боя», — подчеркнул эксперт.

Номенклатура используемых военными беспилотников будет расти, добавил Денис Федутинов.

«Российские компании-разработчики ощущают увеличение интереса к отрасли беспилотных систем и предлагают на выбор военным и коммерческим эксплуатантам постоянно расширяющийся набор решений в области систем БЛА», — заключил собеседник RT.