Стало известно, когда Трусова сможет официально прекратить сотрудничество с Тутберидзе

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Российская фигуристка Александра Трусова не сможет разорвать отношения с тренером Этери Тутберидзе как минимум до окончания майских праздников.
Стало известно, когда Трусова сможет официально прекратить сотрудничество с Тутберидзе
  • Reuters

«Официально переход может считаться оформленным только после того, как сама Александра или её представитель, обладающий соответствующим правом, передаст Федерации фигурного катания России необходимые документы о смене. До окончания майских праздников это сделать не представляется возможным, потому что, согласно соответствующему указу президента страны, объявлены выходные для борьбы с распространением коронавируса», — заявил RT источник, близкий к ситуации, пожелавший остаться неназванным.

Как отметил источник, до 12 мая любые новости относительно возможного ухода Трусовой от Тутберидзе можно расценивать как слухи.

«Семья спортсменки не будет их комментировать вплоть до окончательного решения, которое будет опубликовано на сайте ФФКР», — сказал он.

Ранее стало известно, что в группе Тутберидзе уже осведомлены об уходе Трусовой.

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