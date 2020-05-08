Загитова посоветовала читать на карантине учебник по биологии и есть рыбу

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 по фигурному катанию Алина Загитова выбрала книги и фильмы, которые помогут скрасить время на карантине из-за ситуации с коронавирусом.

От имени спортсменки данную информацию опубликовал Twitter Департамента спорта Москвы. Так, для просмотра Загитова предложила киноленты «Гарри Поттер и философский камень», «Титаник» и «Аватар». Читать она рекомендовала книгу Джона Кехо «Подсознание может всё!» и учебник по биологии. Употреблять в пищу фигуристка посоветовала овощи, фрукты и рыбу. Поддерживать спортивную форму, по мнению Загитовой, необходимо за счёт приседаний и отжиманий.

Ранее хореограф Алексей Железняков заявил, что фигуристку Александру Трусову подстёгивала сильнейшая конкуренция в команде Этери Тутберидзе.