Загитова посоветовала читать на карантине учебник по биологии и есть рыбу
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От имени спортсменки данную информацию опубликовал Twitter Департамента спорта Москвы. Так, для просмотра Загитова предложила киноленты «Гарри Поттер и философский камень», «Титаник» и «Аватар». Читать она рекомендовала книгу Джона Кехо «Подсознание может всё!» и учебник по биологии. Употреблять в пищу фигуристка посоветовала овощи, фрукты и рыбу. Поддерживать спортивную форму, по мнению Загитовой, необходимо за счёт приседаний и отжиманий.
Ранее хореограф Алексей Железняков заявил, что фигуристку Александру Трусову подстёгивала сильнейшая конкуренция в команде Этери Тутберидзе.