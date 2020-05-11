Двукратный олимпийский призёр по фигурному катанию Ирина Слуцкая предложила разрешить фигуристам тренироваться небольшими группами.

«Если другими видами спорта можно заниматься хоть дома, например, гимнастикой, или, условно говоря, велосипедист может дома тренажёр крутить, то у фигуриста теряется чувство конька, теряется чувство льда, снижается выносливость вестибулярного аппарата», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, никакие приспособления не могут заменить тренировки на льду.

Как отметила Слуцкая, фигурное катание необходимо рассматривать в отдельной категории и можно постепенно разрешить тренировки отдельными группами.

Ранее Слуцкая рассказала о самом необычном подарке от фаната.