Слуцкая предложила разрешить фигуристам тренироваться небольшими группами
- © Нина Зотина
- РИА Новости
«Если другими видами спорта можно заниматься хоть дома, например, гимнастикой, или, условно говоря, велосипедист может дома тренажёр крутить, то у фигуриста теряется чувство конька, теряется чувство льда, снижается выносливость вестибулярного аппарата», — заявила она в беседе с Nation News.
По её словам, никакие приспособления не могут заменить тренировки на льду.
Как отметила Слуцкая, фигурное катание необходимо рассматривать в отдельной категории и можно постепенно разрешить тренировки отдельными группами.
Ранее Слуцкая рассказала о самом необычном подарке от фаната.