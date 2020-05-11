Слуцкая предложила разрешить фигуристам тренироваться небольшими группами

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Двукратный олимпийский призёр по фигурному катанию Ирина Слуцкая предложила разрешить фигуристам тренироваться небольшими группами.
Слуцкая предложила разрешить фигуристам тренироваться небольшими группами
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Если другими видами спорта можно заниматься хоть дома, например, гимнастикой, или, условно говоря, велосипедист может дома тренажёр крутить, то у фигуриста теряется чувство конька, теряется чувство льда, снижается выносливость вестибулярного аппарата», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, никакие приспособления не могут заменить тренировки на льду.

Как отметила Слуцкая, фигурное катание необходимо рассматривать в отдельной категории и можно постепенно разрешить тренировки отдельными группами.

Ранее Слуцкая рассказала о самом необычном подарке от фаната.

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