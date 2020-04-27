Слуцкая рассказала о самом необычном подарке от фаната

Двукратный олимпийский призёр по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о самом необычном подарке от поклонника.

По словам спортсменки, ей преподносили ювелирные украшения, игрушки, портреты и полотенца. Однако одну историю Слуцкая выделила из общего ряда. Это произошло в одном из российских городов, где приезд известных фигуристов вызвал немалый ажиотаж.

«Я откатала свой номер, делаю поклон в одну сторону, разворачиваюсь, стою, делаю поклон в другую сторону. Слышу, как гогот пошёл по залу, я подумала: «Может, у меня с костюмом что-то не так?». Разворачиваюсь, чтобы сделать поклон, и тут перед лицом у меня огромный букет цветов и мужчина, сидящий на коленях. Оказалось, что он полз по льду с этим букетом цветов. Я не знаю, почему его охрана не остановила. И вот он подполз и стоял на коленях с этими цветами в центре катка!» — написала Слуцкая в своём аккаунте в Instagram.

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