Туктамышева рассказала о плюсах самоизоляции во время пандемии коронавируса

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Известная фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о соблюдении карантина в период пандемии коронавируса.

По словам спортсменки, у неё не бывает дней, когда она не может найти себе занятие. 

«В какой-то момент я поняла, что мне начинает нравиться жить в самоизоляции. Всё спокойно, не устаёшь, но в то же время успеваешь сделать кучу вещей: и дважды потренироваться, и даже научиться готовить. Я успокоилась и немного даже кайфую. Дни проходят незаметно, каждый день расписан», — заявила фигуристка в эфире радио «Маяк». Слова Туктамышевой приводит Sport24.

Ранее сообщалось, что фигуристка Александра Трусова показала свою новую собаку.

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