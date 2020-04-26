Туктамышева рассказала о плюсах самоизоляции во время пандемии коронавируса

Известная фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о соблюдении карантина в период пандемии коронавируса.

По словам спортсменки, у неё не бывает дней, когда она не может найти себе занятие.

«В какой-то момент я поняла, что мне начинает нравиться жить в самоизоляции. Всё спокойно, не устаёшь, но в то же время успеваешь сделать кучу вещей: и дважды потренироваться, и даже научиться готовить. Я успокоилась и немного даже кайфую. Дни проходят незаметно, каждый день расписан», — заявила фигуристка в эфире радио «Маяк». Слова Туктамышевой приводит Sport24.

Ранее сообщалось, что фигуристка Александра Трусова показала свою новую собаку.