Тарасова о критике Родниной: пусть она с этим живёт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на критику в свой адрес со стороны трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

«Это ей сейчас кажется, что она сама себя тренировала. Ну пусть она этим живёт. Я не против. Мне всё равно. Изначально она пришла ко мне на два года. Если бы я была некомпетентна, то она бы от меня ушла», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что Роднина тренировалась под её руководством шесть лет, а также возвращалась на лёд после рождения детей.

«У меня были хорошие программы, и мы отработали очень много новых элементов, которые никто в то время не делал. И она всегда выглядела лучше всех», — подчеркнула Тарасова.

На этой неделе Тарасова в интервью рассказала, как Роднина отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвёртой стадии. Роднина, в свою очередь, резко ответила Тарасовой, отметив, что неправильно говорить об умершем человеке.

Ранее глава ФФККР высказалсь о конфликте Тарасовой и Родниной.