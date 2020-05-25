Источник: прибывшие в «Новогорск» фигуристы сдали тесты на коронавирус
- РИА Новости
«Мы заехали на базу, сидим в отдельных номерах, выходить пока нельзя. Питание приносят прямо в номер — с едой всё прекрасно, тут с этим всегда всё в порядке. С утра у всех нас взяли анализы, завтра или послезавтра будут результаты, а пока их нет, никуда не выходим», — приводит ТАСС слова источника в национальной команде.
С 25 мая подмосковные учебно-тренировочные базы «Новогорск» и «Озеро Круглое» возобновляют работу после карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции. Работа других центров возобновится после 1 июня.
Ранее сообщалось, что фигуристы группы Тутберидзе начали заселяться на базу «Новогорск».