Источник: прибывшие в «Новогорск» фигуристы сдали тесты на коронавирус

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Представители сборной России по фигурному катанию, уже прибывшие на сборы в учебно-тренировочный центр «Новогорск», прошли тестирование на коронавирус.
Источник: прибывшие в «Новогорск» фигуристы сдали тесты на коронавирус
  • РИА Новости

«Мы заехали на базу, сидим в отдельных номерах, выходить пока нельзя. Питание приносят прямо в номер — с едой всё прекрасно, тут с этим всегда всё в порядке. С утра у всех нас взяли анализы, завтра или послезавтра будут результаты, а пока их нет, никуда не выходим», — приводит ТАСС слова источника в национальной команде.

С 25 мая подмосковные учебно-тренировочные базы «Новогорск» и «Озеро Круглое» возобновляют работу после карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции. Работа других центров возобновится после 1 июня.

Ранее сообщалось, что фигуристы группы Тутберидзе начали заселяться на базу «Новогорск».

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