Фигуристки группы Тутберидзе начали заселяться на базу «Новогорск»
- РИА Новости
Как сообщил директор «Новогорска» Николай Доморацкий, слова которого передаёт ТАСС, в числе первых на базу уже заехала чемпионка Европы Алёна Косторная.
С 25 мая подмосковные учебно-тренировочные базы «Новогорск» и «Озеро Круглое» возобновляют работу после карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции. Работа других центров возобновится после 1 июня.
Ранее сообщалось, что фигуристы Загорски и Гурейро пропустят первый сбор после перерыва.