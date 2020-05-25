Фигуристки группы Тутберидзе начали заселяться на базу «Новогорск»

Фигуристы группы Этери Тутберидзе начали заезд на базу «Новогорск» для прохождения учебно-тренировочных сборов.

Как сообщил директор «Новогорска» Николай Доморацкий, слова которого передаёт ТАСС, в числе первых на базу уже заехала чемпионка Европы Алёна Косторная.

С 25 мая подмосковные учебно-тренировочные базы «Новогорск» и «Озеро Круглое» возобновляют работу после карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции. Работа других центров возобновится после 1 июня.

Ранее сообщалось, что фигуристы Загорски и Гурейро пропустят первый сбор после перерыва.