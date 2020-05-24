Фигуристы Загорски и Гурейро пропустят первый сбор после перерыва

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Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду, пропустят первый учебно-тренировочный сбор после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
Фигуристы Загорски и Гурейро пропустят первый сбор после перерыва
  • РИА Новости

«Мы очень рады, что наконец-то можно вернуться к работе. Тиффани даже не улетала домой и во время режима самоизоляции оставалась в Москве. На предстоящие сборы мы, к сожалению, технически не успеваем попасть. А на следующий поедем обязательно», — приводит слова Гурейро ТАСС.

Часть спортсменов сборной России по фигурному катанию в начале следующей недели приступят к тренировкам на базе в Новогорске, а ещё часть — в начале июня на базе в Кисловодске.

Ранее сообщалось, что Трусова начнёт тренироваться под руководством Плющенко 1 июня в Кисловодске.

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