Трусова начнёт тренироваться под руководством Плющенко 1 июня в Кисловодске
- РИА Новости
Местом тренировочного лагеря выбран Кисловодск. Там же к занятиям под руководством Плющенко приступит Александра Трусова, перешедшая из группы Этери Тутберидзе.
«Мы нашей командой с Сашей Трусовой, Вероникой Жилиной, Софьей Титовой и Кириллом Сарновским едем на сбор в Кисловодск. Я сделал заявку в федерацию, и федерация всё выполнила. Я много времени проводил там, готовясь к Олимпиадам. Это прекрасная база, и именно в горах. Со льдом, с хорошими условиями», — приводит слова Плющенко РИА Новости.
По его словам, база в Новогорске им даже не рассматривалась.
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