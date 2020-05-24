Трусова начнёт тренироваться под руководством Плющенко 1 июня в Кисловодске

Ряд фигуристов из академии Евгения Плющенко начнут подготовку к сезону 1 июня.

Местом тренировочного лагеря выбран Кисловодск. Там же к занятиям под руководством Плющенко приступит Александра Трусова, перешедшая из группы Этери Тутберидзе.

«Мы нашей командой с Сашей Трусовой, Вероникой Жилиной, Софьей Титовой и Кириллом Сарновским едем на сбор в Кисловодск. Я сделал заявку в федерацию, и федерация всё выполнила. Я много времени проводил там, готовясь к Олимпиадам. Это прекрасная база, и именно в горах. Со льдом, с хорошими условиями», — приводит слова Плющенко РИА Новости.

По его словам, база в Новогорске им даже не рассматривалась.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила, что её возвращение в большой спорт исключено.