Сотникова исключила возвращение в профессиональный спорт

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила, что её возвращение в большой спорт исключено.
Сотникова исключила возвращение в профессиональный спорт
  • Reuters

«Официально большой спорт я завершила, но фигурное катание оставлять не планирую. Я буду связана с этим миром, поскольку отдала этому очень много времени. В будущем хочу открыть свою школу. Если будет позволять здоровье, то буду выступать в ледовых шоу. В данный момент возвращение в большой спорт не считаю правильным решением, не хочу портить своё здоровье. Оно и так уже подпорчено. А мне хочется быть ещё мамой, бабушкой и, может, даже прабабушкой. Так что моё возвращение уже точно невозможно. Я для себя окончательно решила, что не вернусь в большой спорт», — заявила Сотникова в интервью порталу «Москва-Баку».

23-летняя фигуристка является золотой медалисткой Олимпиады 2014 года в Сочи.

Ранее Сотникова пожелала Загитовой хороших прокатов в случае возвращения на лёд.

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