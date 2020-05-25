Мать Щербаковой рассказала, как её дочь попала в фигурное катание

Юлия Щербакова, мать российской фигуристки Анны Щербаковой, рассказала, как её дочь пришла в фигурное катание.

«Инна, старшая сестра Ани, начинала кататься на уличной ледовой коробке возле дома. Просто захотела попробовать встать на коньки. Моя подруга, у которой дочь занималась фигурным катанием, видя желание ребёнка, помогла записаться в «Хрустальный» посреди года. В то время это была самая обычная спортивная школа. Там не было известных тренеров, учеников. Через год эта же подруга уговорила меня привести на каток Аню. До сих пор шутим — не знаем, благодарить нам её или убить, так как наша привычная жизнь на этом закончилась», — приводит слова Юлии Щербаковой «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что поначалу не возникало мыслей о спортивной карьере для дочери.

«Такое просто не приходило в голову. До перехода к Этери Тутберидзе. Аня перешла к ней в олимпийский сезон, и мы видели, как готовится Юля Липницкая, Женя Медведева только начала выступать по юниорам. Тогда потихоньку стало доходить, что фигурное катание может быть чем-то большим, чем просто занятие спортом для себя», — добавила мать спортсменки.

16-летняя Щербакова является серебряным призёром чемпионата Европы и финала серии Гран-при, а также двукратной чемпионкой России.

Ранее сообщалось, что Алину Загитову признали олимпийской иконой стиля.