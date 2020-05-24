Загитову признали олимпийской иконой стиля

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова была признана иконой стиля.
Загитову признали олимпийской иконой стиля
  • РИА Новости

Соответствующее голосование провёл Olympic Channel.

В финальном голосовании Загитова набрала 62% голосов, опередив американского фигуриста Джонни Вейра, за которого проголосовали 38% пользователей. До этого она обошла ямайскую легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс и мирового рекордсмена в беге на 100 м и 200 м ямайца Усэйна Болта.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года. В декабре 2019 года фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что Трусова начнёт тренироваться под руководством Плющенко 1 июня в Кисловодске.

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