Загитова рассказала, как организованы тренировки в Новогорске

Приостановившая спортивную карьеру олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как будут проходить тренировки на сборе национальной команды на базе «Новогорск».

«Мы соблюдаем дистанцию, надеваем маски, перчатки. Получается, мы не будем переодеваться в закрытом помещении, то есть в раздевалках. Не будем все вместе, будем переодеваться в своих номерах. В номерах мы живём по отдельности, все по одному», — сказала Загитова в эфире телеканала «Россия 1».

18-летняя фигуристка, приостановившая карьеру, присоединилась к национальной команде на сборе в Новогорске.

Ранее Загитова поделилась впечатлениями от возобновления тренировок.