Загитова рассказала, как организованы тренировки в Новогорске
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«Мы соблюдаем дистанцию, надеваем маски, перчатки. Получается, мы не будем переодеваться в закрытом помещении, то есть в раздевалках. Не будем все вместе, будем переодеваться в своих номерах. В номерах мы живём по отдельности, все по одному», — сказала Загитова в эфире телеканала «Россия 1».
18-летняя фигуристка, приостановившая карьеру, присоединилась к национальной команде на сборе в Новогорске.
Ранее Загитова поделилась впечатлениями от возобновления тренировок.