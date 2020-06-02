Загитова рассказала, как организованы тренировки в Новогорске

Короткая ссылка
Приостановившая спортивную карьеру олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как будут проходить тренировки на сборе национальной команды на базе «Новогорск».
Загитова рассказала, как организованы тренировки в Новогорске
  • © Kiyoshi Sakamoto/AFLO
  • globallookpress.com

«Мы соблюдаем дистанцию, надеваем маски, перчатки. Получается, мы не будем переодеваться в закрытом помещении, то есть в раздевалках. Не будем все вместе, будем переодеваться в своих номерах. В номерах мы живём по отдельности, все по одному», — сказала Загитова в эфире телеканала «Россия 1».

18-летняя фигуристка, приостановившая карьеру, присоединилась к национальной команде на сборе в Новогорске.

Ранее Загитова поделилась впечатлениями от возобновления тренировок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить