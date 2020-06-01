Трусова будет тренироваться с Плющенко, несмотря на то что её переход ещё не оформили

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, что переход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе ещё не оформлен официально, но это не помешает ей приступить к занятиям с новым тренером.

«Переход ещё не оформлен, потому что переход сначала должна рассмотреть московская федерация. Всё будет сделано, когда будут оформлены все документы. Трусова будет готовиться с Плющенко, поедет в Кисловодск тренироваться. Тот факт, что переход не оформлен на бумаге, никак не помешает её тренировкам», — приводит слова Горшкова «Чемпионат».

15-летняя Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию. На первенствах России она завоёвывала серебряную и бронзовую медали.

Ранее сообщалось, что Плющенко отправился с фигуристами в Кисловодск на автодоме.