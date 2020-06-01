Трусова будет тренироваться с Плющенко, несмотря на то что её переход ещё не оформили
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«Переход ещё не оформлен, потому что переход сначала должна рассмотреть московская федерация. Всё будет сделано, когда будут оформлены все документы. Трусова будет готовиться с Плющенко, поедет в Кисловодск тренироваться. Тот факт, что переход не оформлен на бумаге, никак не помешает её тренировкам», — приводит слова Горшкова «Чемпионат».
15-летняя Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию. На первенствах России она завоёвывала серебряную и бронзовую медали.
Ранее сообщалось, что Плющенко отправился с фигуристами в Кисловодск на автодоме.