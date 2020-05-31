Плющенко отправился с фигуристами в Кисловодск на автодоме
- РИА Новости
Фигуристы и специалисты отправились в путешествие на машине. Позже к группе должна присоединиться Александра Трусова, ушедшая от Этери Тутберидзе.
«Выдвинулись на сборы в Кисловодск на автодоме с моей младшей группой спортсменов! Софья Титова и Кирилл Сарновский ведут себя хорошо. За рулём помогает тренер моей команды Дмитрий Михайлов. Группа старших спортсменов следует за нами с родителями на машинах!» — написал Плющенко в Instagram.
Ранее сообщалось, что фигуристка Евгения Медведева написала портрет американской модели Кендалл Дженнер, которая является единоутробной сестрой Ким Кардашьян.