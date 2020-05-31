Плющенко отправился с фигуристами в Кисловодск на автодоме

Короткая ссылка
Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с частью своих учеников выехал из Санкт-Петербурга в Кисловодск, где пройдёт учебно-тренировочный сбор группы.
Плющенко отправился с фигуристами в Кисловодск на автодоме
  • РИА Новости

Фигуристы и специалисты отправились в путешествие на машине. Позже к группе должна присоединиться Александра Трусова, ушедшая от Этери Тутберидзе.

«Выдвинулись на сборы в Кисловодск на автодоме с моей младшей группой спортсменов! Софья Титова и Кирилл Сарновский ведут себя хорошо. За рулём помогает тренер моей команды Дмитрий Михайлов. Группа старших спортсменов следует за нами с родителями на машинах!» — написал Плющенко в Instagram.

Ранее сообщалось, что фигуристка Евгения Медведева написала портрет американской модели Кендалл Дженнер, которая является единоутробной сестрой Ким Кардашьян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить