Плющенко отправился с фигуристами в Кисловодск на автодоме

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с частью своих учеников выехал из Санкт-Петербурга в Кисловодск, где пройдёт учебно-тренировочный сбор группы.

Фигуристы и специалисты отправились в путешествие на машине. Позже к группе должна присоединиться Александра Трусова, ушедшая от Этери Тутберидзе.

«Выдвинулись на сборы в Кисловодск на автодоме с моей младшей группой спортсменов! Софья Титова и Кирилл Сарновский ведут себя хорошо. За рулём помогает тренер моей команды Дмитрий Михайлов. Группа старших спортсменов следует за нами с родителями на машинах!» — написал Плющенко в Instagram.

Ранее сообщалось, что фигуристка Евгения Медведева написала портрет американской модели Кендалл Дженнер, которая является единоутробной сестрой Ким Кардашьян.