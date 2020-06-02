Синицина и Кацалапов не собираются менять короткий танец в новом сезоне

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о подготовке чемпионов Европы среди танцевальных пар Виктории Синициной и Никиты Кацалапова к новому сезону.

«Вика с Никитой (Синицина и Кацалапов. — RT) много бегали, дома у них есть беговая дорожка, работали над растяжкой и находятся в совершенно нормальной рабочей форме. Раньше мы обычно катались до 25 мая, а готовиться к новому сезону начинали в Москве 15—20 июня. Примерно в те же сроки планируем начать работу и сейчас, главное — быстро восстановить кондиции на льду. Обидно, конечно, что мы, скорее всего, останемся без этапов Гран-при: всё идет к тому, что их отменят», — заявил Жулин RT.

Также тренер рассказал о планах на контент своих подопечных.

«Короткий танец мы менять не собираемся. Произвольный, думаю, сделаем новый. Всё-таки шесть раз эту программу прокатать в прошлом сезоне успели. А поскольку новый сезон — предолимпийский, хочется чего-то нового, попробовать какой-то иной стиль. Идей полно, была бы возможность их реализовать», — добавил Жулин.

Ранее Жулин оценил ограничения в Москве.