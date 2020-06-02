Жулин об ограничениях в Москве: народу в метро полно, но при этом гулять нужно по расписанию
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- АГН «Москва»
«Лёд есть на «Москвиче», где мы уже договорились о тренировках. В понедельник прошли тесты, если результаты будут в порядке, начнём кататься. Понятно, что будут некоторые ограничения, но к ним мы готовы. Они касаются количества людей на льду, возраста тоже. К тренировкам будут допущены только те спортсмены, кому уже исполнилось 18 лет», — рассказал Жулин RT.
Также тренер добавил, что видит парадокс в ограничительных мерах в российской столице.
«Смысла в том, что сейчас происходит в Москве, не слишком много. Метро работает, народу в нём полно, но при этом гулять нужно по расписанию», — добавил Жулин.
Ранее Жулин объяснил, почему не стал вывозить своих фигуристов на сборы в Новогорск.