Жулин объяснил, почему не стал вывозить своих фигуристов на сборы в Новогорск

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что не повёз свою группу на сборы в Новогорск по семейным обстоятельствам.

«Побоялся ехать с ребятами в столь большую толпу. В Новогорск ведь при первой же возможности отправились чуть ли не все сборные. И второе, что мне очень не понравилось, что всем приехавшим предстоит на месяц оказаться в полной изоляции от внешнего мира: приехал — тебя закрыли на месяц, и уже никуда не выйти. А у меня двое маленьких детей — вторая дочка родилась в апреле. Оставить жену в одиночестве я просто не готов», — заявил Жулин RT.

В группе тренера занимаются чемпионы Европы среди танцевальных пар Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее стало известно, когда фигуристы группы Плющенко смогут приступить к тренировкам.