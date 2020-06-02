Жулин объяснил, почему не стал вывозить своих фигуристов на сборы в Новогорск

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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что не повёз свою группу на сборы в Новогорск по семейным обстоятельствам.
Жулин объяснил, почему не стал вывозить своих фигуристов на сборы в Новогорск
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«Побоялся ехать с ребятами в столь большую толпу. В Новогорск ведь при первой же возможности отправились чуть ли не все сборные. И второе, что мне очень не понравилось, что всем приехавшим предстоит на месяц оказаться в полной изоляции от внешнего мира: приехал — тебя закрыли на месяц, и уже никуда не выйти. А у меня двое маленьких детей — вторая дочка родилась в апреле. Оставить жену в одиночестве я просто не готов», — заявил Жулин RT.

В группе тренера занимаются чемпионы Европы среди танцевальных пар Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее стало известно, когда фигуристы группы Плющенко смогут приступить к тренировкам.

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