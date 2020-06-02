Стало известно, когда фигуристы группы Плющенко смогут приступить к тренировкам
- РИА Новости
Как сообщил представитель базы «Юг-Спорт», слова которого передаёт ТАСС, только по прошествии семи дней и при условии получения двух отрицательных результатов теста на коронавирус фигуристы смогут приступить к тренировкам на крытом ледовом катке.
Отмечается, что до тех пор перемещение спортсменов по территории базы будет строго ограничено.
Фигуристы группы Плющенко, в том числе перешедшая к тренеру Александра Трусова, заселились на базу 1 июня.
Ранее Алина Загитова рассказала, как организованы тренировки в «Новогорске».