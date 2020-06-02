Стало известно, когда фигуристы группы Плющенко смогут приступить к тренировкам

Фигуристы группы Евгения Плющенко смогут приступить к ледовым тренировкам на базе в Кисловодске через семь дней.

Как сообщил представитель базы «Юг-Спорт», слова которого передаёт ТАСС, только по прошествии семи дней и при условии получения двух отрицательных результатов теста на коронавирус фигуристы смогут приступить к тренировкам на крытом ледовом катке.

Отмечается, что до тех пор перемещение спортсменов по территории базы будет строго ограничено.

Фигуристы группы Плющенко, в том числе перешедшая к тренеру Александра Трусова, заселились на базу 1 июня.

Ранее Алина Загитова рассказала, как организованы тренировки в «Новогорске».