Жулин о постановках по сети: это сродни резиновым женщинам и безалкогольному пиву
- РИА Новости
«Ко мне обращались фигуристы с просьбой поставить программу, но пришлось отказывать — из-за невозможности нарушать самоизоляцию.
Делать это онлайн даже не стал бы пытаться. В моём представлении это сродни резиновым женщинам и безалкогольному пиву. Даже не представляю, как может постановщик работать, не чувствуя человека. Не хочется даже думать о том, что такая необходимость в нашем виде спорта может наступить», — цитирует RT специалиста.
В числе подопечных Жулина — чемпионы Европы среди танцевальных дуэтов Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Ранее Жулин признался, что начал писать мемуары.