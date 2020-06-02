Жулин о постановках по сети: это сродни резиновым женщинам и безалкогольному пиву

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что отказал ряду спортсменов на просьбу поставить программу во время режима самоизоляции.

«Ко мне обращались фигуристы с просьбой поставить программу, но пришлось отказывать — из-за невозможности нарушать самоизоляцию.

Делать это онлайн даже не стал бы пытаться. В моём представлении это сродни резиновым женщинам и безалкогольному пиву. Даже не представляю, как может постановщик работать, не чувствуя человека. Не хочется даже думать о том, что такая необходимость в нашем виде спорта может наступить», — цитирует RT специалиста.

В числе подопечных Жулина — чемпионы Европы среди танцевальных дуэтов Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее Жулин признался, что начал писать мемуары.