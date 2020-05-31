Фигуристка Трусова рассказала о новом увлечении

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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своём новом увлечении.
Фигуристка Трусова рассказала о новом увлечении
  • РИА Новости

«Хочу поделиться моим маленьким открытием. В условиях самоизоляции появилось больше свободного времени, и я решила подтянуть английский. Не ожидала, что так увлекусь! Мой преподаватель Гази из США. Занимаемся три раза в неделю, говорим о спорте, обсуждаем моих любимых питомцев, грамматику тоже учим», — написала Трусова в своём Instagram.

15-летняя Трусова является бронзовой медалисткой чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию. На первенстве России она завоевала серебро и бронзу.

Ранее сообщалось, что Трусова начнёт тренироваться под руководством Плющенко 1 июня в Кисловодске.

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