Плющенко призвал россиян к участию в голосовании по поправкам к Конституции
- РИА Новости
«Я собираюсь поучаствовать. Это очень важно. У нас скоро пройдут ролики, мы как раз сделали социальную программу в поддержку поправок к Конституции», — приводит слова Плющенко агентство городских новостей «Москва».
По его мнению, было очень много сделано правильных поправок, ему кажется, что все граждане страны должны проголосовать.
«Голосовать пойду обязательно», — добавил Плющенко.
Ранее Федерация фигурного катания Москвы зарегистрировала переход Александры Трусовой в академию Плющенко.