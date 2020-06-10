Плющенко призвал россиян к участию в голосовании по поправкам к Конституции

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко призвал россиян принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт 1 июля 2020 года.

«Я собираюсь поучаствовать. Это очень важно. У нас скоро пройдут ролики, мы как раз сделали социальную программу в поддержку поправок к Конституции», — приводит слова Плющенко агентство городских новостей «Москва».

По его мнению, было очень много сделано правильных поправок, ему кажется, что все граждане страны должны проголосовать.

«Голосовать пойду обязательно», — добавил Плющенко.

Ранее Федерация фигурного катания Москвы зарегистрировала переход Александры Трусовой в академию Плющенко.