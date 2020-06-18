Последний звонок Загитовой, беременность Липницкой и голодовка Сотниковой: что обсуждают в мире фигурного катания

Алина Загитова виртуально поучаствовала в последнем звонке школы «Самбо-70», а Евгения Медведева создала аккаунт для своих рисунков. Юлия Липницкая сообщила о беременности, а Аделина Сотникова объявила трёхдневную голодовку. Елизавета Туктамышева ответила критикам, а Тиффани Загорски кардинально сменила имидж. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Новый статус Плющенко и переход Кихиры к Орсеру

Одной из самых обсуждаемых тем в российском фигурном катании стало назначение Евгения Плющенко на пост тренера национальной команды. Это событие удивило многих, особенно учитывая тот факт, что с нынешнего года под руководством специалиста занимается Александра Трусова. Одни предположили, что на нём теперь будет лежать ещё большая ответственность за результаты команды, другие же не увидели в произошедшем ничего необычного.

«Что за бред? Тренеров сборной штук 50, в том числе Плющенко», — прокомментировала назначение Этери Тутберидзе.

Разъяснить ситуацию поспешил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. По его словам, наставник каждого спортсмена, входящего в состав сборной, автоматически получает такой статус. При этом об особом положении Плющенко речи не идёт.

Новую должность получил и ещё один известный специалист, канадец Брайан Орсер. Он вошёл в тренерский штаб японки Рики Кихиры. При этом её основной наставницей останется Миэ Хамада.

Ожидается, что победительница Гран-при прибудет в Торонто в июле после того, как будут сняты ограничения в связи с пандемией коронавируса.

«Я буду постоянно говорить себе, что для победы на Олимпийских играх — 2022 в Пекине мне нужно быть лучше российских фигуристок. Я буду усердно тренироваться, чтобы выйти на лёд, будучи уверенной, что на этот раз не проиграю», — приводит слова Кихиры Kyodo News.

Что касается другой подопечной Орсера — Евгении Медведевой — она по-прежнему уделяет много времени своему хобби — рисованию. Работ накопилось так много, что фигуристке пришлось завести для них отдельный аккаунт в Instagram. Там уже можно найти весьма успешные портреты её коллег Мао Асады, Сатоко Мияхары, танцевальной пары Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон, а также актрисы Одри Хепбёрн, певицы Билли Айлиш, модели Кендалл Дженнер и других.

Особое внимание привлекает шуточное описание творческого аккаунта Медведевой.

«На этой странице нет демократии. Слово против — бан», — гласит предостережение.

А главная в недавнем прошлом соперница Медведевой Алина Загитова приняла участие в последнем звонке своей школы «Самбо-70». Она должна была лично присутствовать на торжественной линейке и поздравить выпускников, однако из-за сборов сделала это виртуально.

«Хочу искренне поблагодарить школу за те возможности, которые она мне дала. Хочу сказать спасибо учителям, тренерам, администрации, всем тем, кто помогает детям достичь побед в спорте и успехов в учёбе. Но главные результаты работы школы — и в этом я убедилась на собственном опыте — воспитание личности, готовой к любым испытаниям», — сказала Загитова.

«Жаркие» фото Туктамышевой и смена имиджа Загорски

Начиная с 15 июня к полноценным тренировкам приступили санкт-петербургские фигуристы, в том числе Елизавета Туткамышева. Несмотря на это, она продолжает активно вести свой Instagram и даже успевает подшучивать над подписчиками. На этот раз чемпионка мира 2015 года ответила тем, кто считает, что у неё слишком много откровенных фотографий.

«Часто пишут, что у меня раздетые фотки. Ну вот нет же. Ни одного открытого сантиметра. Даже жарко стало», — пошутила Туктамышева.

А Тиффани Загорски, выступающая в паре с Джонатаном Гурейро, удивила неожиданной сменой имиджа. Она решила избавиться от своей визитной карточки — огненно-рыжих волос — и перекрасилась в блондинку. Столь кардинальные изменения многим пришлись по вкусу, хотя нашлись и те, кому предыдущий образ нравился больше.

Тем временем олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая рассказала о своей беременности. Сначала радостную новость сообщили некоторые российские СМИ со ссылкой на спортивного агента Андрея Митькова, а затем её подтвердила сама 22-летняя экс-спортсменка.

Ребёнок, чьим отцом является бывший коллега Липницкой Владислав Тарасенко, должен родиться в ближайшее время.

«Мы с Владом вместе много лет. Конечно, хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова», — цитирует Липницкую «Матч ТВ».

Ещё одна чемпионка ОИ-2014 Аделина Сотникова решила прибегнуть к необычному способу привести свою фигуру в порядок. На протяжении трёх дней она ничего не ела и лишь получала физические нагрузки. Привело ли это к желаемому результату, пока неизвестно, однако большинство поклонников оказались обеспокоены таким режимом фигуристки.

Лайфхак Ягудина и поздравление Вейра

Более «полезным» советом поделился четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин. Он показал, что нужно делать, когда проливаешь чай, неся чашку из кухни в комнату. Для того, чтобы воду можно было вытереть носком без использования моющих средств, не стоит размешивать сахар при заваривании напитка.

Не так давно Туктамышева составила список планов на ближайшие три месяца. Похожим списком поделилась и Ирина Слуцкая. Она назвала занятия, без которых её лето не будет считаться состоявшимся.

«Искупаться в озере, покататься на велосипеде, найти белый гриб, похудеть (как всегда и как у всех) и купить новое платье, поуправлять самолётом со старшим сыном, попробовать вейкборд, окунуть детей в море», — написала Слуцкая.

12 июня многие фигуристы, в том числе Медведева, Загитова, Анна Щербакова, подопечные Плющенко и многие другие, поздравили сограждан с Днём России. В стороне не остался и американский фигурист Джонни Вейр, известный своей любовью к нашей стране. На странице в Instagram он опубликовал свою фотографию, сделанную на Красной площади, и добавил к ней подпись «С Днём России» на русском языке.