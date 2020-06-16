Горшков прокомментировал включение Плющенко в список тренеров сборной России

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков объяснил включение в список тренеров национальной сборной двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Это технический момент. Тренер фигуриста, выступающего в составе сборной, автоматически сам становится специалистом в национальной команде. Теперь Плющенко состоит на ставке в ЦСП», — цитирует Горшкова РИА Новости.

В академию Плющенко перешла Александра Трусова, которая является членом сборной России по фигурному катанию.

Ранее Роднина отреагировала на присвоение Плющенко статуса тренера сборной России по фигурному катанию.