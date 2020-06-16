Горшков прокомментировал включение Плющенко в список тренеров сборной России
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- РИА Новости
«Это технический момент. Тренер фигуриста, выступающего в составе сборной, автоматически сам становится специалистом в национальной команде. Теперь Плющенко состоит на ставке в ЦСП», — цитирует Горшкова РИА Новости.
В академию Плющенко перешла Александра Трусова, которая является членом сборной России по фигурному катанию.
Ранее Роднина отреагировала на присвоение Плющенко статуса тренера сборной России по фигурному катанию.