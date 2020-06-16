Роднина отреагировала на присвоение Плющенко статуса тренера сборной России по фигурному катанию

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала присвоение двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко статуса тренера сборной России.

«У Плющенко спортсменка, которая входит в состав сборной команды страны, естественно, если спортсменка входит, то и тренер входит. Это не назначение, это нормальный процесс. Это не возведение в ранг. Как только спортсмен попадает в сборную страны, тренер тоже становится членом сборной страны», — приводит слова Родниной РИА Новости.

Ранее Тутберидзе назвала бредом присвоение Плющенко статуса тренера сборной России по фигурному катанию.