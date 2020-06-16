Роднина отреагировала на присвоение Плющенко статуса тренера сборной России по фигурному катанию
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- РИА Новости
«У Плющенко спортсменка, которая входит в состав сборной команды страны, естественно, если спортсменка входит, то и тренер входит. Это не назначение, это нормальный процесс. Это не возведение в ранг. Как только спортсмен попадает в сборную страны, тренер тоже становится членом сборной страны», — приводит слова Родниной РИА Новости.
Ранее Тутберидзе назвала бредом присвоение Плющенко статуса тренера сборной России по фигурному катанию.