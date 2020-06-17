Тутберидзе отбыла карантин после прилёта из США и начала тренировать фигуристов

Этери Тутберидзе приступила к работе со своими фигуристами на сборе в Новогорске после отбытия карантина после прилёта из США.

По словам генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана, проведённое тестирование показало отсутствие у специалиста коронавирусной инфекции.

«Она начала работать с фигуристами в Новогорске, как только у неё закончился карантин и она прошла тестирование», — заявил функционер РИА Новости.

До этого с 1 июня спортсмены занимались под руководством Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.

Ранее сообщалось, что бывшая подопечная Тутберидзе Юлия Липницкая подтвердила свою беременность.