Тутберидзе отбыла карантин после прилёта из США и начала тренировать фигуристов
- globallookpress.com
По словам генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана, проведённое тестирование показало отсутствие у специалиста коронавирусной инфекции.
«Она начала работать с фигуристами в Новогорске, как только у неё закончился карантин и она прошла тестирование», — заявил функционер РИА Новости.
До этого с 1 июня спортсмены занимались под руководством Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.
Ранее сообщалось, что бывшая подопечная Тутберидзе Юлия Липницкая подтвердила свою беременность.