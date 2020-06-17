Тутберидзе отбыла карантин после прилёта из США и начала тренировать фигуристов

Короткая ссылка
Этери Тутберидзе приступила к работе со своими фигуристами на сборе в Новогорске после отбытия карантина после прилёта из США.
Тутберидзе отбыла карантин после прилёта из США и начала тренировать фигуристов
  • globallookpress.com

По словам генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана, проведённое тестирование показало отсутствие у специалиста коронавирусной инфекции.

«Она начала работать с фигуристами в Новогорске, как только у неё закончился карантин и она прошла тестирование», — заявил функционер РИА Новости.

До этого с 1 июня спортсмены занимались под руководством Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.

Ранее сообщалось, что бывшая подопечная Тутберидзе Юлия Липницкая подтвердила свою беременность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить