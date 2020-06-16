Фигуристка Липницкая подтвердила свою беременность

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила, что готовится стать матерью.

«Мы с Владом должны были сами рассказать о беременности на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но мешался, непонятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в своё время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин. Мы благодарим всех за поздравления и добрые слова», — цитирует Липницкую «Матч ТВ».

Отцом будущего ребёнка является бойфренд Липницкой, фигурист Владислав Тарасенко.

Ранее агент сообщил о беременности олимпийской чемпионки Липницкой.