Фигуристка Липницкая подтвердила свою беременность

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Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила, что готовится стать матерью.
Фигуристка Липницкая подтвердила свою беременность
  • © Екатерина Лызлова
  • РИА Новости

«Мы с Владом должны были сами рассказать о беременности на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но мешался, непонятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в своё время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин. Мы благодарим всех за поздравления и добрые слова», — цитирует Липницкую «Матч ТВ». 

Отцом будущего ребёнка является бойфренд Липницкой, фигурист Владислав Тарасенко.

Ранее агент сообщил о беременности олимпийской чемпионки Липницкой.

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