Леонова уверена, что Загитова вернётся в профессиональный спорт

Вице-чемпионка мира 2012 года Алёна Леонова выразила уверенность, что олимпийская чемпионка Алина Загитова вскоре возобновит спортивную карьеру и будет бороться с лидерами мирового фигурного катания.

«Алине ввиду карантина выпал шанс. Все затормозились, заново набирают форму. Ей представляется шанс влиться в эту элиту. Загитовой не обязательно гнаться за четверными, достаточно делать то, что она уже умеет. Хотя знаю характер Алины, она будет всегда стремиться ещё выше. Я не сомневаюсь, что она вернётся. Она 100% вернётся. Понятно, что она выросла и ей тяжелее делать элементы. Но если Алина свой контент будет делать без сучка и задоринки, судьи её оценят щедро», — цитирует Леонову «Спорт-Экспресс».

В декабре 2019 года 17-летняя Загитова объявила о приостановке своей спортивной карьеры.

Ранее школа Загитовой показала видео последнего звонка фигуристки.