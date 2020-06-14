Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства спорта России.
Отмечается, что Плющенко получил статус тренера сборной, а в качестве его места работы был указан Центр спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП).
Как отмечают СМИ, до настоящего момента Плющенко не обладал подобным статусом, притом что его академия открыта с 2017 года.
Плющенко является двукратным чемпионом, серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр. В его активе три победы на чемпионатах мира и семь — на первенствах Европы.
Ранее сообщалось, что Плющенко и его воспитанница Александра Трусова исполнили совместный прыжок во время тренировки на сборе в Кисловодске.