Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию

Двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко был присвоен статус тренера сборной России.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства спорта России.

Отмечается, что Плющенко получил статус тренера сборной, а в качестве его места работы был указан Центр спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП).

Как отмечают СМИ, до настоящего момента Плющенко не обладал подобным статусом, притом что его академия открыта с 2017 года.

Плющенко является двукратным чемпионом, серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр. В его активе три победы на чемпионатах мира и семь — на первенствах Европы.

Ранее сообщалось, что Плющенко и его воспитанница Александра Трусова исполнили совместный прыжок во время тренировки на сборе в Кисловодске.