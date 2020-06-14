Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию

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Двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко был присвоен статус тренера сборной России.
Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства спорта России.

Отмечается, что Плющенко получил статус тренера сборной, а в качестве его места работы был указан Центр спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП). 

Как отмечают СМИ, до настоящего момента Плющенко не обладал подобным статусом, притом что его академия открыта с 2017 года.

Плющенко является двукратным чемпионом, серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр. В его активе три победы на чемпионатах мира и семь — на первенствах Европы.

Ранее сообщалось, что Плющенко и его воспитанница Александра Трусова исполнили совместный прыжок во время тренировки на сборе в Кисловодске.

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