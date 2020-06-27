Фанаты против ISU, день рождения Трусовой на сборах и загадка Туктамышевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Болельщики Алины Загитовой обвинили ISU в предвзятости после того, как фигуристку не включили в шорт-лист премии Skating Awards, а Евгения Медведева вспомнила о своём вкладе в попадание сборной России на Олимпиаду в Пхёнчхане. Бронзовый призёр ЧМ-2018 Михаил Коляда перешёл в группу Алексея Мишина, Александра Трусова отметила 16-летие на сборах в Кисловодске, а Елизавета Туктамышева рассказала о своих мечтах. Татьяна Тарасова поделилась эмоциональным фото с Алексеем Ягудиным, а Ирина Слуцкая выразила готовность вернуться на телевидение.

Загитова в списке Forbesи день рождения Трусовой

Даже в межсезонье мир фигурного катания не обходится без громких историй. На этой неделе отличились болельщики, без которых нельзя себе представить этот вид спорта.

11 июля состоится первая церемония ледового «Оскара» — ISU Skating Awards, организованная известным агентом Ари Закаряном. Из-за пандемии коронавируснойи инфекции мероприятие пройдёт онлайн. Накануне был обнародован шорт-лист номинантов в различных категориях, куда попали Этери Тутберидзе, Алёна Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова и Евгения Медведева. А за несколько дней до этого стало известно, что Алина Загитова, претендовавшая на титул «Самый ценный фигурист», «Лучший костюм» и «Лучшая развлекательная программа», выбыла из борьбы во всех категориях.

Сначала поклонники сделали такой вывод на основании нового проморолика премии, в котором отсутствовала олимпийская чемпионка Пхёнчхана, а затем их домыслы косвенно подтвердил Закарян. Дело в том, что голосование проводится в три этапа и в нём принимают участие любители фигурного катания, журналисты и представители Федерации конькобежного спорта (ISU).

В связи с этим фанаты обвинили организаторов в предвзятом отношении к Загитовой, предположив, что их голоса вообще не учитывались. Они создали хештеги #WeVotedForAlinaZagitova («Мы голосовали за Алину Загитову») и #BoycottAwardCorruptISU («Бойкот награды продажного ISU») и забросали гневными сообщениями аккаунты организации в социальных сетях.

Однако неудача с ISU Skating Awards вполне может быть компенсирована для Загитовой попаданием в престижный список Forbes. Там она заняла 31-е место среди самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет. При составлении рейтинга, который возглавил боец UFC Хабиб Нурмагомедов, учитывался ряд показателей, в том числе заработок и популярность. По сравнению с прошлым годом ученица Тутберидзе поднялась на две строчки.

Попадание в шорт-лист ISU Skating Awards можно считать неплохим подарком для Трусовой, которая 23 июня отметила своё 16-летие. Праздник ей пришлось встречать на сборах в Кисловодске вместе с юными коллегами по группе Евгения Плющенко, однако это явно не испортило радостного впечатления.

«Вчера был по-настоящему счастливый день рождения. Поздравления и подарки я получала с утра до ночи! Очень приятно слышать тёплые слова и добрые пожелания! Спасибо!» — написала Трусова в своём Instagram.

Первые выступления Туктамышевой и признание Ковтуна

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Тутктамышева решила вспомнить начало карьеры и показала одно из своих выступлений 12-летней давности. Не обошлось без самоиронии: фигуристка предложила подписчикам Instagram угадать, какого размера на ней коньки.

«Лиза Туктамышева, версия-2008. Мой второй чемпионат России, первое место в произвольной программе и итоговое второе. Тот момент, когда тебе 12, стопа уже выросла, а тело ещё нет», — пошутила она.

В мире фигурного катания Туктамышева известна открытым характером и чувством юмора. Вместе с тем она любит порассуждать и на достаточно философские темы. На этот раз спортсменка составила список того, что хотела бы сделать в жизни. В него вошли прыжок с парашютом, изучение нового иностранного языка, посещение концерта любимого музыканта и выпуск собственной коллекции одежды. Также девушка мечтает увидеть китов в океане и отправиться в путешествие по Африке.

Межсезонье — традиционное время переходов, когда спортсмены переосмысливают свою карьеру и задумываются, как она будет развиваться дальше. Именно на такие перемены решился Михаил Коляда. На неделе СМИ сообщили, что он прекратил сотрудничество со своей наставницей Валентиной Чеботарёвой и в ближайшее время присоединится к группе Алексея Мишина. Отмечалось, что бронзовый призёр ЧМ-2018 сначала прибыл на сборы в Новогорск, но потом покинул базу и вернулся в Санкт-Петербург, сославшись на семейные обстоятельства.

Позднее эту информацию подтвердил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков: «Получили документы от Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга на переход фигуриста Михаила Коляды к тренеру Алексею Мишину, федерация не возражает против перехода».

На минувшей неделе — 23 июня — отмечался Международный Олимпийский день и многие спортсмены поделились моментами, связанные с Играми. Так, Евгения Медведева вспомнила об одном из самых непростых периодов для российского спорта. Сборная страны рисковала пропустить Олипиаду 2018 года в Пхёнчхане из-за допингового скандала, а Евгения в числе других атлетов выступила с речью на заседании Международного олимпийского комитета (МОК).

«Рада, что в Лозанне всё получилось и я сделала свой вклад в участие нашей сборной в Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане. Для меня сегодняшний день очень важен. С праздником!» — написала Медведева.

О необычном факте биографии, связанным с Олимпиадой в Сочи, рассказал Максим Ковтун. Напомним, что на чемпионате России 2014 он занял первое место, однако на домашние Игры было решено отправить Евгения Плющенко.

По словам Ковтуна, тот сезон у него получился крайне успешным, однако он не должен был выступать на внутренних соревнованиях, а значит, претендовать на попадание в сборную.

«Я очень сильно провинился в плане поведения на финале Гран-при и в наказание за это поехал в Сочи (на чемпионат России. — RT). Когда мне сообщили об этом, я выдохнул и даже обрадовался, поехал и выиграл. Чувствовал невероятный внутренний буст и этот момент запомнил навсегда. А после объявления оценок вышел к журналистам и увидел, как они плачут от счастья за меня. Мне было даже как-то неловко», — признался Ковтун.

Слёзы Ягудина и карантин сборной Нидерландов

В честь Международного Олимпийского дня архивными фотографиями поделилась и заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. На одном из самых трогательных снимков запечатлена эмоциональная реакция Алексея Ягудина на завоевание золота на Олимпиаде-2002.

Многие бывшие спортсмены в последнее время стали активными пользователями социальных сетей, что не может не радовать их поклонников. Так, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая практически ежедневно делится с подписчиками своими размышлениями и даёт полезные советы по хозяйству. Она призналась, что через Instagram ей удобно выражать свою позицию по тем или иным вопросам. В то же время экс-фигуристка отметила, что спокойно относится к негативным комментариям.

«Везде есть обиженные жизнью люди. Тот, кто заходит к тебе на страницу и искренне выражает недовольство, тоже имеет право на личное мнение. У каждого своё отношение к такому. Кто-то очень резко реагирует, кто-то не обращает внимания, некоторые специально провоцируют», — цитирует Слуцкую ТАСС.

Кроме того, двукратная чемпионка мира заявила, что важное место в её жизни занимает работа комментатора. Именно поэтому она не отрицает возможности возвращения на телевидение.

«Я комментировала фигурное катание не один и не два раза. Работа на телевидении для меня является ключевой, считаю её своей второй профессией после спорта — ведь в кадре я уже более 15 лет. Работала и в прямом эфире, и в развлекательном шоу, и интервью делала. Это моя стезя, там я ощущаю себя как рыбка в воде», — добавила Слуцкая.

Продолжает радовать своих подписчиков в Instagram и Ягудин. В коротком, но красноречивом ролике он показал, что чувствует безработный человек в начале новой недели.

Однако сейчас не до шуток сборной Нидерландов по фигурному катанию, которая практически в полном составе оказалася на карантине из-за спорного результата теста на коронавирусную инфекцию у одной из фигуристок. Команда проходила сборы в Бельгии, где и были взяты анализы. 28 человек, с которыми могла контактировать спортсменка, отправились на вынужденную изоляцию.