Глава ФФККР подтвердил переход Коляды в группу Мишина

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что организация получила документы о переходе отечественного фигуриста Михаила Коляды в группу тренера Алексея Мишина.

«Получили документы от Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга на переход фигуриста Михаила Коляды к тренеру Алексею Мишину, федерация не возражает против перехода», — цитирует Горшкова РИА Новости.

Коляда — бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года. Прошедший сезон Коляда пропустил из-за обострения синусита. До этого он с пяти лет работал под руководством Валентины Чеботарёвой.

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