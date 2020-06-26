Тарасова считает, что Тутберидзе заслужила звание лучшего тренера сезона

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что россиянка Этери Тутберидзе достойна звания лучшего тренера минувшего сезона.
Тарасова считает, что Тутберидзе заслужила звание лучшего тренера сезона
  • РИА Новости

«Тутберидзе выделяется тем, что она работала с новыми элементами у девочек. На награду претендуют ещё два прекрасных, выдающихся тренера, но Тутберидзе сработала очень интересно и инновационно», — цитирует Тарасову ТАСС.

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил номинантов на премию ISU Skating Awards 2020. Помимо Тутберидзе, в номинации «Лучший тренер» представлены Рафаэль Арутюнян и Брайан Орсер.

Ранее сообщалось, что фигурист Коляда переходит к тренеру Мишину.

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