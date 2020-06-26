Тарасова считает, что Тутберидзе заслужила звание лучшего тренера сезона

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что россиянка Этери Тутберидзе достойна звания лучшего тренера минувшего сезона.

«Тутберидзе выделяется тем, что она работала с новыми элементами у девочек. На награду претендуют ещё два прекрасных, выдающихся тренера, но Тутберидзе сработала очень интересно и инновационно», — цитирует Тарасову ТАСС.

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил номинантов на премию ISU Skating Awards 2020. Помимо Тутберидзе, в номинации «Лучший тренер» представлены Рафаэль Арутюнян и Брайан Орсер.

Ранее сообщалось, что фигурист Коляда переходит к тренеру Мишину.