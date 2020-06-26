Тарасова считает, что Тутберидзе заслужила звание лучшего тренера сезона
- РИА Новости
«Тутберидзе выделяется тем, что она работала с новыми элементами у девочек. На награду претендуют ещё два прекрасных, выдающихся тренера, но Тутберидзе сработала очень интересно и инновационно», — цитирует Тарасову ТАСС.
Международный союз конькобежцев (ISU) объявил номинантов на премию ISU Skating Awards 2020. Помимо Тутберидзе, в номинации «Лучший тренер» представлены Рафаэль Арутюнян и Брайан Орсер.
Ранее сообщалось, что фигурист Коляда переходит к тренеру Мишину.