Медведева напомнила о своём вкладе в допуск российских спортсменов на ОИ-2018
- РИА Новости
В тексте к своему посту спортсменка напомнила о своём участии в кампании по допуску российских атлетов к выступлению на Играх в Пхёнчхане-2018.
«Я рада, что тогда всё получилось в Лозанне на заседании МОК и у меня получилось сделать свой вклад в участие нашей сборной на Олимпиаде. Для меня сегодняшний день очень важен. С праздником!» — написала Медведева.
Ранее сообщалось, что Медведева рассказала о волнении во время выступлений.