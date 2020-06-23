Медведева напомнила о своём вкладе в допуск российских спортсменов на ОИ-2018

Фигуристка Евгения Медведева опубликовала в Instagram поздравления с Международным олимпийским днём.

В тексте к своему посту спортсменка напомнила о своём участии в кампании по допуску российских атлетов к выступлению на Играх в Пхёнчхане-2018.

«Я рада, что тогда всё получилось в Лозанне на заседании МОК и у меня получилось сделать свой вклад в участие нашей сборной на Олимпиаде. Для меня сегодняшний день очень важен. С праздником!» — написала Медведева.

Ранее сообщалось, что Медведева рассказала о волнении во время выступлений.