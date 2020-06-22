Медведева рассказала о волнении во время выступлений

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о волнении во время выступлений.
Медведева рассказала о волнении во время выступлений
  • © Yohei Osada/AFLO
  • globallookpress.com

«Иногда приходится делать вид, что выходишь на лёд с хладнокровием, в то время как это абсолютно не так. Нервы подводят периодически. Но мы с этим умело боремся. Иногда нужно включать актрису в фигурном катании. На соревнованиях это редко бывает, но возникают непредвиденные ситуации, когда получаешь травму или что-то болит», — сказала фигуристка в эфире ОКР.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию.

Ранее Медведева рассказала о забавном случае на ЧМ-2016.

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