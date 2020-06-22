Фигуристка Медведева рассказала о забавном случае на ЧМ-2016

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вспомнила о забавном случае на мировом первенстве 2016 года.
Фигуристка Медведева рассказала о забавном случае на ЧМ-2016
  • РИА Новости

«Когда я выиграла первый чемпионат мира, у меня в голове были одни мультики. В то время ещё каталась потрясающая японская фигуристка Мао Асада. А я как раз тогда посмотрела аниме «Сейлор Мун» и на слух выучила песенку из оупенинга на японском. Я подошла к Мао (мне очень хотелось с ней поговорить), села рядом и сказала: «Смотри, я песенку выучила на твоем языке!» И спела ей эту песню», — рассказала Медведева в эфире ОКР. 

По её словам, японка после этого её попросила, чтобы она спела эту песню журналистам, и Медведева это сделала.

«Благодаря человеку, который меня просто немного подтолкнул, получилось так, что теперь мне предстоит сыграть главную роль в глобальном ледовом шоу «Сейлор Мун». Если я увижу Мао когда-нибудь лично, я скажу ей огромное спасибо. Случайности не случайны», — заявила Медведева.

Ранее сообщалось, что Медведева отписалась от страницы Алексея Ягудина в Instagram после скандала с Адамом Риппоном.

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