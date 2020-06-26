Тутберидзе, Медведева и Косторная вошли в число претендентов на ISU Skating Awards

Названы претенденты на премию Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards, которые были выбраны по результатам голосования болельщиков и специалистов.

РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ISU. Награды будут вручены в семи номинациях. Представители России есть в следующих номинациях: — «Лучший новичок» — Алёна Косторная, Александра Трусова и южнокорейская фигуристка Ю Ён; — «Лучшая программа» — произвольная программа Евгении Медведевой, короткий прокат француза Кевина Эймоза и ритмический танец Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона; — «Лучший костюм» — Анна Щербакова (платье для произвольной программы), Юдзуру Ханю (костюм для произвольной на Гран-при) и американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок и Эвана Бейтса (костюмы для произвольного танца); — «Лучший тренер сезона» — Этери Тутберидзе, Брайан Орсер и Рафаэль Арутюнян. Награждение пройдёт в онлайн-режиме 11 июля. Ранее фигуристка Сотникова назвала самую значимую победу в карьере.