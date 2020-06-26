Тутберидзе, Медведева и Косторная вошли в число претендентов на ISU Skating Awards
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба ISU. Награды будут вручены в семи номинациях.
Представители России есть в следующих номинациях:
— «Лучший новичок» — Алёна Косторная, Александра Трусова и южнокорейская фигуристка Ю Ён;
— «Лучшая программа» — произвольная программа Евгении Медведевой, короткий прокат француза Кевина Эймоза и ритмический танец Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона;
— «Лучший костюм» — Анна Щербакова (платье для произвольной программы), Юдзуру Ханю (костюм для произвольной на Гран-при) и американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок и Эвана Бейтса (костюмы для произвольного танца);
— «Лучший тренер сезона» — Этери Тутберидзе, Брайан Орсер и Рафаэль Арутюнян.
Награждение пройдёт в онлайн-режиме 11 июля.
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