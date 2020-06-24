Тренировки Трусовой под «День Победы», отдых Ягудина «на Мальдивах» и заплывы Туктамышевой: как фигуристы проводят лето

Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова открыли купальный сезон в Санкт-Петербурге, а Ирина Слуцкая впервые прокатилась на вейкборде. Евгения Медведева призналась, что могла бы стать актрисой, а Александра Трусова назвала любимое блюдо. Алексей Ягудин «отдохнул» на Мальдивах, а Евгений Плющенко не исключил, что его сын может перейти в футбол. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Вдохновение Загитовой и табу Глейхенгауза

Алина Загитова рассказала поклонникам о своём подходе к выступлениям. По её словам, успех на льду невозможен без воображения, которое она черпает в своём окружении.

«Фигурное катание — это не только техника, но и красота, и эмоции на льду. Без воображения все движения выглядят, как у робота. Моя команда, мои близкие и мои болельщики помогают мне идти вперёд. Они — мой источник воображения. Я уверена, что секрет красоты именно в этом», — поделилась Загитова.

О том, что в команде Этери Тутберидзе действительно царит семейная атмосфера, не раз рассказывали как сами спортсмены и наставники, так и эксперты, которым довелось стать очевидцами тренировочного процесса. Хореограф Даниил Глейхенгауз признался, что относится ко всем ученикам как к своим детям. При этом он подчеркнул, что дружеские отношения между ними невозможны.

«Они могут рассказать, чем занимаются, что хотят купить, а девочки болтают про маникюр и всякое разное. Мы смеёмся, шутим, болтаем, иногда вместе ищем что-то в интернете, но всё это не может перерасти в дружеские отношения, потому что иначе пострадает субординация. Спортсмен не должен бояться, но должен понимать, что рядом с ним находится взрослый человек, который всегда его поддержит», — объяснил Глейхенгауз в интервью International Figure Skating.

Тем временем конкурент Тутберидзе на тренерском поприще Евгений Плющенко рассказал о переходе в его академию Александры Трусовой, всколыхнувшем мир фигурного катания в начале мая. Он опроверг предположение, что ему удалось приманить к себе фигуристку привлекательным финансовым предложением.

«Два года назад мне позвонил папа Александры и предложил увидеться и пообщаться... Спросил, что думаю. Ответил, что пока не могу взять её из-за того, что у меня маленькая площадка, мы просто не сможем тренироваться. Давайте будем дальше думать. И они ушли думать. И вот наступило время, когда они вернулись — а у меня уже была большая площадка — и сказали, что хотят перейти», — цитирует Плющенко «Комсомольская правда».

В настоящий момент вся его команда, включая Трусову, проводит сборы в Кисловодске. Плющенко поделился видео одной из тренировок, на котором фигуристы выполняют упражнения под песню «День Победы».

Кулинарные предпочтения Трусовой и признание Медведевой

Что касается самой Трусовой, то она уже не раз поражала болельщиков разнообразием своих интересов. На этот раз она призналась, что неравнодушна к кулинарии.

«Чаще всего мне готовит мама. Традиционные блюда? В основном блюда из творога. Например, сырники или запеканка. Больше всего я люблю домашние пельмени. У меня есть время для готовки, хотя и очень редко. Когда выпадает минутка, я с удовольствием занимаюсь выпечкой», — рассказала Трусова в интервью Williams Et Oliver.

Многогранностью талантов известна и Евгения Медведева. По её словам, во время выступлений ей помогает умение перевоплощаться и скрывать свои истинные эмоции. Именно поэтому двукратная чемпионка мира предположила, что могла бы стать неплохой актрисой, если бы не карьера в фигурном катании.

«Иногда приходится делать вид, что выходишь на лёд с хладнокровием, в то время как это абсолютно не так. Нервы периодически подводят. Но мы с этим умело боремся. Иногда нужно включать актрису в фигурном катании. На соревнованиях это редко бывает, но возникают непредвиденные ситуации, когда получаешь травму, что-то болит или поднимается температура», — рассказала Медведева в прямом эфире Instagram.

Тем временем Елизавета Туктамышева открыла купальный сезон. Она провела выходные вместе с ещё одной ученицей Алексея Мишина Софьей Самодуровой.

Экстремальный отдых Слуцкой и любовь к футболу Плющенко-младшего

Любителем активного отдыха является и Ирина Слуцкая. Она также открыла купальный сезон и даже впервые встала на вейкборд.

«Меня даже похвалили! Инструктор сказал, что у него до меня только восемь человек с первого раза встали и поехали! А когда вы в последний раз пробовали что-то новое?» — похвасталась Слуцкая.

Между тем олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин продолжает с юмором рассказывать о повседневной жизни.

Экс-фигурист неоднократно сетовал на то, что ему не удастся поехать в отпуск за границу из-за пандемии коронавируса. Однако его мечта всё-таки «сбылась», и он «выбрался на Мальдивы». Впрочем, море заменила большая лужа на загородном участке.

19 июня произошло важное событие в российском футболе. После длительного перерыва возобновилась Российская премьер-лига (РПЛ). Самым резонансным событием тура стал матч «Сочи» — «Ростов», завершившаяся со счётом 10:1. В стороне от неоднозначной истории не остался и Ягудин.

«Я диву даюсь, как наш футбол, ещё не вернувшись, вляпался в очередной скандал. Читал, что аж у шести футболистов «Ростова» обнаружили коронавирус, но команду всё равно заставили играть с «Сочи», — приводит слова Ягудина НСН.

Возобновлению футбольного сезона наверняка не меньше остальных рад семилетний сын Плющенко Александр. Мальчик настолько любит этот вид спорта, что его родители не исключают, что он может оставить коньки и каток ради мяча и зелёного поля.

«У него до сегодняшнего дня остаются шансы перейти в хоккей или в футбол. Я ему всегда говорю: если ты хочешь выбрать другой вид спорта — выбирай. Ему, например, очень нравится играть в футбол. Саша постоянно гоняет мяч у нас дома на площадке. Всегда играет с сотрудниками — охранниками, домашним персоналом... И приглашает своих друзей», — рассказал Плющенко в эфире радиостанции «КП».

Впрочем, поклонникам юного фигуриста волноваться рано. Плющенко-младший с большим энтузиазмом провёл первую ледовую тренировку, а также сообщил, что начал раскатывать новые коньки, так как за перерыв старые стали малы. 1 июля он присоединится к отцу в Кисловодвке.