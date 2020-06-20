Ягудин: диву даюсь, как наш футбол, ещё не вернувшись, вляпался в очередной скандал

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал мнение о ситуации вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».

«Я рад, что спорт потихоньку возвращается в нашу страну. Неудивительно, что именно футбол вернулся первым. Уверен, что такое решение было принято после того, как сразу несколько европейских стран объявили о возобновлении своих чемпионатов. И я диву даюсь, как наш футбол, ещё не вернувшись, вляпался в очередной скандал. Читал, что аж у шести футболистов «Ростова» обнаружили коронавирус, но команду всё равно заставили играть с «Сочи», — приводит слова Ягудина НСН.

Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев поля.

«Ростов» прибыл на игру неосновным составом. Шестеро игроков основы сдали положительные тесты на коронавирус, и вся команда была отправлена на карантин.

Ранее сообщалось, что в «Сочи» извинились за шутку над «Ростовом» в социальных сетях.