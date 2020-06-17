Трусова рассказала о своих предпочтениях в еде

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Бронзовый призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова призналась, что любит домашние пельмени.
Трусова рассказала о своих предпочтениях в еде
  • Reuters

«У меня нет особой диеты, но я стараюсь есть побольше белковой пищи. Запретов нет. Но я не люблю фастфуд и абсолютно равнодушна к тортам. Мне еду чащу всего готовит мама. Больше всего я люблю домашние пельмени. У меня есть время для готовки, но очень редко. Когда выпадает минутка, то я с удовольствием занимаюсь выпечкой», — приводит слова Трусовой газета Williams Et Oliver.

В настоящее время фигуристка находится на сборах в Кисловодске с академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее Леонова заявила, что не видит в переходе Трусовой ничего катастрофического.

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