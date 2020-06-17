Леонова: не вижу в переходе Трусовой ничего катастрофического

Вице-чемпионка мира Алёна Леонова прокомментировала переход фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Я считаю, что это нормальная ситуация. Переходы случаются, как раз в межсезонье они и должны проходить. У каждого фигуриста своя причина их делать. Я не вижу в её переходе ничего катастрофического. Наоборот, хочу, чтобы у Саши всё получилось. В этом сезоне она много чего хотела, но не вышло. Надеюсь, в следующем она выстрелит. Насколько я знаю, она восстановила все четверные, говорят, даже риттбергер добавила. Если у неё уже началась такая удачная тенденция, дальше будет только лучше», — цитирует Леонову «Спорт-Экспресс».

Трусова является бронзовой медалисткой чемпионатов России, Европы и финала Гран-при.

Ранее Леонова выразила уверенность, что Загитова вернётся в профессиональный спорт.