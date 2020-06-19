Глейхенгауз рассказал о важности субординации во взаимоотношениях с фигуристами

Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе известного тренера Этери Тутберидзе, рассказал, почему не стремится к дружеским отношениям с подопечными.

«Мы часто общаемся со всеми нашими фигуристами. Но они не рассказывают нам о чём-то личном. Они могут рассказать о хобби, маникюре или о чём-то таком. Мы можем вместе поболтать, посмеяться, посмотреть что-то в интернете. Но это всё не может перерастать в дружеские отношения, потому что иначе будет страдать субординация. Спортсмен не должен испытывать страх, однако должен понимать, что рядом с ним находится взрослый человек, который всегда его поддержит», — цитирует Глейхенгауза IFS Magazine.

В группу Этери Тутберидзе входят олимпийская чемпионка Алина Загитова, победительница чемпионата Европы Алёна Косторная и золотая медалистка первенства России Анна Щербакова.

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