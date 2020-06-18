ISU отложил внесение изменений в стоимость прыжков

Международный союз конькобежцев (ISU) отложил вступление в силу решения о внесении изменений в стоимость элементов в фигурном катании.

«Учитывая продолжающуюся пандемию коронавируса и медленное открытие катков и возобновление тренировок, а также отзывы, полученные от членов ISU, совет решил приостановить с немедленным вступлением в силу предыдущих поправок в правила. Правила прошлого сезона остаются в силе», — говорится в заявлении ISU.

Таким образом, стоимость тройного лутца осталась на отметке 5,9 балла вместо планируемого снижения до 5,3 балла.

Четверной лутц будет оцениваться в 11,5 балла вместо планируемого снижения до 11 баллов.

Также было приостановлено действие поправок, касающихся определения недокрута и шкалы оценок GOE.

Ранее ISU утвердил Стокгольм местом проведения ЧМ по фигурному катанию 2021 года.