Гимнастка Дина Аверина рассказала о посещении тренировки группы Тутберидзе

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Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала о посещении тренировки фигуристов группы российского специалиста Этери Тутберидзе.
Гимнастка Дина Аверина рассказала о посещении тренировки группы Тутберидзе
  • globallookpress.com

«У нас был выходной день, и мы решили прийти к ним на тренировку, почему бы и нет, ведь мы тренируемся на одной базе. Мы около часа провели у них на тренировке, нам всё очень понравилось, фигуристки прыгали и крутились, показывали всякие свои штучки», — цитирует Аверину ТАСС.

Она также рассказала, как ей и её сестре Арине удалось пообщаться с фигуристами, и подчеркнула, что хотела бы ещё раз посетить их тренировку.

Ранее сообщалось, что сёстры Аверины победили в трёх упражнениях на онлайн-турнире по художественной гимнастике.

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