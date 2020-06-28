Сёстры Аверины победили в трёх упражнениях на онлайн-турнире по художественной гимнастике

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Российские гимнастки Дина и Арина Аверины одержали победы в трёх упражнениях из четырёх на онлайн-турнире.
Сёстры Аверины победили в трёх упражнениях на онлайн-турнире по художественной гимнастике
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

В соревнованиях приняли участие сборные России, Израиля, Узбекистана и Киргизии. Россиянки выступали в Москве, но само мероприятие прошло без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Дина Аверина выиграла упражнения с лентой и с обручем, а Арина стала первой в упражнениях с мячом. 

Ещё одна россиянка, Анастасия Гузенкова, победила в упражнениях с булавами.

Сборная России в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Марии Толкачёвой, Ангелины Шкатовой и Евгении Левановой оказалась сильнейшей в упражнениях с мячом.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова призвала тестировать спортсменов на коронавирус до заезда на базы.

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