Сёстры Аверины победили в трёх упражнениях на онлайн-турнире по художественной гимнастике
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- РИА Новости
В соревнованиях приняли участие сборные России, Израиля, Узбекистана и Киргизии. Россиянки выступали в Москве, но само мероприятие прошло без зрителей из-за пандемии коронавируса.
Дина Аверина выиграла упражнения с лентой и с обручем, а Арина стала первой в упражнениях с мячом.
Ещё одна россиянка, Анастасия Гузенкова, победила в упражнениях с булавами.
Сборная России в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Марии Толкачёвой, Ангелины Шкатовой и Евгении Левановой оказалась сильнейшей в упражнениях с мячом.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова призвала тестировать спортсменов на коронавирус до заезда на базы.