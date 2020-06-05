Винер-Усманова призвала тестировать спортсменов на коронавирус до заезда на базы

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высказала мнение, что проводить тестирование спортсменов на наличие коронавируса стоит до заезда на тренировочные базы.
Винер-Усманова призвала тестировать спортсменов на коронавирус до заезда на базы
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Я предлагаю и настаиваю, чтобы тесты взяли до приезда на базу. Сначала тесты, потом заезд. Бывает так, что спортсменов привозят, они заходят, и оказывается, что тесты у них положительные. Уже два раза так получилось», — заявила Винер-Усманова в ходе итогового заседания коллегии Министерства спорта России.

RT вёл прямую трансляцию заседания.

Ранее Олег Матыцин рассказал, сколько спортсменов возобновят тренировки на федеральных базах в июне.

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