Матыцин рассказал, сколько спортсменов возобновят тренировки на федеральных базах в июне
- РИА Новости
«Открыты федеральные спортивные базы «Новогорск» и «Озеро Круглое». В июне планируем открытие ещё четырёх баз. Общее количество участников сборов составит более 1000 человек, 800 из них представляют летние виды спорта. К занятиям приступят более 100 паралимпийцев», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Он отметил, что региональные базы также постепенно возобновляют работу.
Ранее Матыцин заявил, что модель возобновления сезона РПЛ будет рекомендована другим видам спорта.