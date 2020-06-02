Матыцин рассказал, сколько спортсменов возобновят тренировки на федеральных базах в июне

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, какое количество спортсменов в июне возобновят тренировочные занятия на федеральных базах.

«Открыты федеральные спортивные базы «Новогорск» и «Озеро Круглое». В июне планируем открытие ещё четырёх баз. Общее количество участников сборов составит более 1000 человек, 800 из них представляют летние виды спорта. К занятиям приступят более 100 паралимпийцев», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он отметил, что региональные базы также постепенно возобновляют работу.

Ранее Матыцин заявил, что модель возобновления сезона РПЛ будет рекомендована другим видам спорта.